Petróleo fecha em alta, com mercado à espera do G20

Os preços do petróleo fecharam com leve alta nesta quinta-feira, após o mercado retomar seu impulso no dia seguinte de uma alta significativa, e à espera de um alívio das tensões comerciais no âmbito da cúpula do G20.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto teve alta de 6 centavos, fechando a 66,55 dólares.

Em Nova York, o barril de WTI para a mesma data, teve alta de 5 centavos, a 59,43 dólares.

A cotação da commodity tinha chegado a seu nível mais alto desde o fim de maio nesta quarta, após o anúncio de uma queda significativa das reservas de petróleo nos Estados Unidos.