Comunicado do Business Wire :Moody's Corporation Investor Relations

A Moody's Corporation (NYSE: MCO) e a Team8, uma importante plataforma de criação de empresas e centros de pesquisa de cibersegurança, anunciaram hoje que formaram uma joint venture para estabelecer um padrão global de avaliação e avaliação do risco cibernético para empresas.

A joint venture irá se basear na experiência da Moody's no desenvolvimento de metodologias e padrões globais para medir riscos, juntamente com a experiência da Team8 em tecnologias de segurança cibernética, acesso exclusivo a talentos cibernéticos e compreensão distinta do cenário global de ameaças cibernéticas. Essa expertise combinada se concentrará no desenvolvimento de métodos e tecnologias inovadores que efetivamente meçam e analisem os riscos cibernéticos enfrentados pelas corporações globais.

Isso incluirá atender às necessidades de Conselhos de administração, Comitês de auditoria, Diretores executivos, Diretores de risco e segurança para avaliação objetiva de riscos cibernéticos para melhor entender a própria postura cibernética das empresas e como ela faz comparações com outras e ao longo do tempo. O serviço de risco cibernético também avaliará a preparação cibernética das empresas adquiridas em transações de fusões e aquisições e servirá como uma medida fundamental na compra de apólices de seguro cibernético.

A joint venture baseia-se no investimento estratégico da Moody's em 2018 na Team8, que forneceu acesso a pesquisa e inovação em segurança cibernética, além de conexões mais profundas com líderes cibernéticos em vários países e setores. A empresa também desenvolverá novas tecnologias e recursos para avaliar o risco cibernético, ao mesmo tempo em que engaja os melhores produtos, serviços e consultoria, criando um ecossistema para atender coletivamente a essa necessidade crítica.

Derek Vadala liderará a joint venture como diretor executivo. O sr. Vadala chega a este papel depois de 16 anos na Moody's, onde atuou mais recentemente como Diretor administrativo, Chefe global de risco cibernético da Moody's Corporation. Antes disso, ele atuou como Diretor de segurança da informação (CISO) para a Moody's, com responsabilidade global pelo risco e segurança das informações. O sr. Vadala tem mais de 20 anos de experiência em segurança da informação e gerenciamento de tecnologia.

Juntamente com o Conselho de administração da joint venture estão Nadav Zafrir, Cofundador e CEO da Team8; Jim Rosenthal, cofundador e CEO da BlueVoyant e Diretor de operações da Morgan Stanley até 2017; e Simon Hastilow, Diretor administrativo e Diretor global comercial na Moody's Investors Service.

"A combinação do conhecimento e experiência da Team8 em segurança cibernética e a experiência da Moody em analisar e quantificar o risco financeiro permite a criação de uma capacidade única para servir como um padrão para a avaliação de riscos cibernéticos", afirmou Derek Vadala.

"Existe uma necessidade real no mercado de um mecanismo de avaliação eficiente, objetivo e independente para avaliar a postura cibernética de empresas em todo o mundo. Estamos entusiasmados por embarcar nessa jornada com a Moody's e estamos confiantes de que juntos podemos estabelecer um padrão global único para avaliar o complexo risco cibernético que as empresas enfrentam", afirmou Nadav Zafrir.

A joint venture não terá um impacto significativo nos resultados financeiros da Moody's em 2019.

SOBRE A MOODY'S CORPORATIONA Moody's é um componente essencial dos mercados de capitais globais, fornecendo classificações de crédito, pesquisa, ferramentas e análises que contribuem para mercados financeiros transparentes e integrados. A Moody's Corporation (NYSE: MCO) é a empresa controladora da Moody's Investors Service, que fornece avaliações de crédito e pesquisa cobrindo instrumentos de dívida e títulos e Moody's Analytics, que oferece software de ponta, serviços de consultoria e pesquisa para crédito e análise econômica e financeira. gerenciamento de riscos. A corporação, que registrou receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega aproximadamente 13.200 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 42 países. Mais informações estão disponíveis em www.moodys.com.

SOBRE A TEAM8A Team8 é um think tank líder e plataforma de criação de empresas especializada em resiliência cibernética e ciência de dados. Aproveitando a experiência dos ex-líderes da Unidade 8200 de inteligência militar de elite de Israel, a Team8 é apoiado por uma equipe interna de pesquisadores, engenheiros e analistas de ponta. A Team8 combina seu profundo conhecimento sobre ameaças cibernéticas, ciência de dados e inteligência artificial para desenvolver tecnologias disruptivas e empresas líderes de categoria que permitem que as empresas obtenham os benefícios da transformação digital de maneira ágil e segura. A Team8 conta com o apoio de algumas das empresas mais renomadas do mundo, incluindo Cisco, Microsoft, AT & T, Walmart, Airbus, Softbank, Accenture, Qualcomm, Moody's, Munich-Re, Dimension Data, Nokia e Scotiabank. Para obter mais informações, visite www.team8.vc.

