Comunicado do Business Wire :Taulia

Mais de 62% dos fornecedores estão interessados em receber pagamentos antecipados de seus clientes, acima dos 54% em 2016, de acordo com uma nova pesquisa realizada pela Taulia, uma provedora de soluções de capital de giro.

A pesquisa, realizada no quarto trimestre de 2018, avaliou a opinião de mais de 18.500 fornecedores na rede da Taulia. Os fornecedores - variando desde grandes multinacionais até pequenas e médias empresas (PME) - foram questionados sobre vários tópicos, de pagamentos antecipados até desafios do capital de giro.

Entre os resultados, estão alguns insights sobre por que os fornecedores optariam pelo acesso aos pagamentos antecipados. Os principais motivos citados pelos fornecedores incluíram a cobertura de déficits de fluxo de caixa (43%), a obtenção de previsibilidade de pagamento (26%) e o atendimento das necessidades de capital de giro (21%). Os fornecedores também citaram que recebem pagamentos antecipados para reduzir o seu DSO (days sales outstanding, prazo médio de recebimento) e cumprir a sua meta de caixa sazonal. Em comparação, apenas 2% foram motivados pela perspectiva de acesso a taxas favoráveis.

No entanto, apesar da escala de juros em pagamentos antecipados, 39% dos fornecedores disseram que atualmente são pagos com atraso por seus clientes. "Isto destaca a considerável oportunidade dos programas de pagamento antecipado proporcionar aos fornecedores o apoio tão necessário ao capital de giro, enquanto lidam com a questão dos atrasos nos pagamentos", disse Bob Glotfelty, vice-presidente de sucesso do cliente.

A pesquisa também perguntou aos fornecedores sobre a sua experiência no uso da plataforma Taulia. Cerca de 95% classificaram a Taulia como muito positiva, positiva ou neutra quanto à usabilidade. Os fornecedores também observaram benefícios específicos, como a facilidade de uso da plataforma, a pontualidade dos pagamentos e a capacidade de receber declarações e notificações apropriadas.

"No ambiente competitivo atual, mais do que nunca, as empresas precisam de dinheiro - especialmente diante da incerteza atual em torno de questões como o Brexit e a guerra comercial EUA-China", disse Cedric Bru, diretor executivo da Taulia. "Os programas de pagamento antecipado, como o da Taulia, possibilitam que todas as empresas ao longo de sua cadeia de suprimentos melhorem seu próprio capital de giro."

Para ler a pesquisa completa, acesse https://taulia.com/2019-supplier-survey/

Nota aos editores:

A Taulia oferece soluções de capital de giro que facilitam a liberação de dinheiro, o aceleramento de pagamentos e a melhoria da estabilidade da cadeia de suprimentos para empresas.

Desde a sua fundação em 2009, a Taulia imaginou um mundo onde todas as empresas podem prosperar com a liberação de dinheiro, utilizando a nossa plataforma de última geração. Atualmente, nossa equipe de especialistas em mudanças financeiras desenvolveu uma rede que conecta 1,6 milhão de empresas em 168 países e acelerou mais de US$ 90 bilhões em pagamentos antecipados.

A Taulia está sediada em São Francisco, com instalações nos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190627005816/pt/

Juhie Kapoor Diretora de Conteúdo e Comunicações juhie.kapoor@taulia.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.