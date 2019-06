Comunicado do Business Wire :S BLOCK

O Encontro de Aplicativos da Economia Digital por S BLOCK foi realizado com sucesso em 26 de junho de 2019 em Da Nang, no Vietnã. Este encontro específico foi organizado pela S BLOCK Vietnam Community e coorganizado pelo Magic Kingdom Club em colaboração com importantes meios financeiros de grupos de mercado e de "black hole".

Recentemente, devido ao surgimento de projetos de alta qualidade, como S BLOCK, o Vietnã desencadeou, mais uma vez, um boom de blockchain, atingindo o ponto mais alto na atenção do mercado! De acordo com uma fonte confiável, a S BLOCK Vietnam Community realizou, no final de junho, um importante encontro econômico no Vietnã. Participaram do evento, mais de 100 líderes do setor, 500 conhecidos meios econômicos e de blockchain e mais de 2.000 elites do setor de todo o mundo. O principal objetivo do encontro é promover o desenvolvimento do setor, impulsionar o turismo no Vietnã e colaborar e aprender mais sobre o setor de blockchain. De acordo com notícias relevantes, graças ao surgimento de projetos de alta qualidade, como S BLOCK, o Vietnã assumiu, uma vez mais, o "boom" do blockchain!

O Vietnã, um país com posição geográfica vantajosa no Sudeste Asiático, está se desenvolvendo rapidamente em vários setores (incluindo blockchain) e é listado como um dos países que mais cresce no Sudeste Asiático. Esta posição geográfica vantajosa exclusiva também se tornou a primeira opção para projetos de qualidade, incluindo o S BLOCK para o lançamento da promoção.

Após o encontro no dia 26 de junho, grande parte dos visitantes viajou por Da Nang, descobrindo atrações mundialmente famosas e também experimentando atividades culturais do Vietnã. Sediar o encontro com êxito ajudou o Vietnã a elevar sua posição e prestígio na arena mundial, e ganhou mais simpatia de estrangeiros, atraindo assim mais turistas internacionais, mesmo aqueles que não sabem muito sobre o Vietnã. O Vietnã é um mercado emergente com uma dinâmica muito alta em seu crescimento econômico, e o blockchain pode se tornar de grande utilidade para o Vietnã, disse, esta tarde, o organizador da cúpula.

Relatório oficial da S BLOCK Vietnam Community.

