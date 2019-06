Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA anunciou os ganhadores do Asia Mobile Awards de 2019 (AMO Awards), que foram apresentados na Cerimônia de Premiação do AMO e Networking Reception no MWC19 de Xangai. Os prêmios honram as principais conquistas e inovações que impulsionam o setor de telefonia móvel na região da Ásia-Pacífico.

"Parabenizamos todos os ganhadores e indicados do Asia Mobile Awards aqui no MWC19 de Xangai", disse John Hoffman, Diretor Executivo da GSMA Ltd. "O AMO Awards reconhece tecnologias, produtos e serviços móveis mais inovadores, ao mesmo tempo em que demonstra o impacto positivo da mobilidade em pessoas, negócios e sociedade em toda a região da Ásia-Pacífico. Agradecemos a todos os nossos participantes, juízes e parceiros pelo apoio ao Asia Mobile Awards de 2019."

Os ganhadores do Asia Mobile Awards de 2019:

Melhor Inovação Tecnológica em Mobilidade na Ásia

SK Telecom pela Tecnologia Inovadora em Roaming 'baro'.

Melhor Inovação em IoT para Redes Móveis na Ásia

Telstra Corporation Limited, Ericsson pela primeira implementação mundial de uma rede NB-IoT de longo alcance em todo o país, atingindo até 100 km.

Prêmio de Inovação em 5G na Ásia

KT pelo Pioneirismo Mundial em 5G.

Melhor Smartphone em 2019

Huawei pelo Huawei P30 e P30 Pro.

Melhor Serviço de Mobilidade para Viver Conectado na Ásia

ZTE pelo Serviço de Banda Larga 'Ar e Terra' para Viver Conectado em Linhas Aéreas.

Melhor Inovação em Mobilidade para Cidades Inteligentes na Ásia

China Mobile, Huawei, Tendency, Agência de Segurança Pública de Zhengzhou pela Proteção e Gestão de Bicicletas Elétricas com NB-IoT em Larga Escala.

Contribuição de Destaque em Mobilidade para Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU na Ásia

China Mobile, Huawei e Hospital 301 da China pela primeira cirurgia remota 5G bem-sucedida em um paciente humano vivo com rede digital 5G.

Contribuição de Destaque à Indústria de Telefonia Móvel na Ásia

Takashi Tanaka, Presidente da KDDI

Women4Technology - Prêmio de Liderança na Indústria Asiática

Xinmei Cai, Google Japão

4YFN Award Shanghai 2019 a ser Revelado

Na sexta-feira, 28 de junho, o "4YFN Award Shanghai 2019" será apresentado na 4YFN no Pavilhão E7, SNIEC, a partir das 14 h, sendo que os cinco finalistas serão convidados a apresentar diante de um júri, investidores e o público para concorrer ao prêmio. O ganhador será anunciado ao vivo.

Os vencedores do AMO Awards de 2019 foram escolhidos entre 150 inscrições e indicações em seis categorias e julgados por mais de 70 especialistas independentes, analistas, jornalistas, acadêmicos e, em alguns casos, representantes de operadoras de telefonia móvel.

As parcerias de apoio ao AMO Awards incluem 36kr, Asia Pacific Daily, AVING News, Associação de Cidades Inteligentes e Yesky. Space & Tomato é o patrocinador da categoria de prêmio Tecnologia Móvel. Para mais informações sobre os ganhadores do AMO Awards, acesse:www.mwcshanghai.com/conference-programmes/asia-mobile-awards/winners/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

