Comunicado do Business Wire :Diligent

Com seu segundo grande anúncio de produto esta semana, a Diligent introduziu hoje a integração de sua tecnologia de gerenciamento de entidade confiável na Nuvem de Gerenciamento com novas funcionalidades poderosas de relatório e painel. Diligent Entities, anteriormente Blueprint OneWorld, melhora muito a transparência e diminui a carga e os riscos para a administração de subsidiárias e entidades em um ambiente digital acelerado. Este lançamento posiciona a Diligent como a primeira de seu tipo a fornecer uma plataforma de tecnologia holística que potencializa o gerenciamento moderno, oferecendo à liderança e ao conselho as ferramentas mais eficazes - de um portal de conselho para garantir compartilhamento de arquivos e conformidade de entidade - acessíveis em um só lugar.

Hoje, os negócios são globais e descentralizados, adicionando camadas de complexidade, de conformidade normativa e ética. Esses interesses de negócios distribuídos - com várias entidades e subsidiárias - geralmente são distribuídos por várias jurisdições e sujeitos a crescentes obrigações regulatórias que tornam a notificação e a conformidade um fardo significativo.

Diligent Entities aborda esses riscos crescentes, essenciais à gestão de entidades e subsidiárias, e reduz os déficits no gerenciamento, criando uma única fonte de verdade que amplia o alcance do gerenciamento do escopo de uma única organização para um grupo de empresas conectadas. Com painéis altamente configuráveis e geração extensiva e detalhada de relatórios, a Diligent Entities oferece uma maneira eficiente de garantir a conformidade e fornecer insights globais para todas as entidades e subsidiárias. Agora a liderança organizacional pode identificar e responder mais facilmente às novas oportunidades, com uma forma de informar melhor a tomada de decisões em toda a estrutura do grupo.

"O gerenciamento moderno exige um conjunto completo de aplicativos seguros que forneçam insight em tempo real em todo o escopo de uma empresa com múltiplas entidades, com múltiplas subsidiárias ou com múltiplas jurisdições", disse Brian Stafford, CEO da Diligent. "Diligent Entities é uma parte essencial de nossa oferta em desenvolvimento da Cloud Governance para fornecer visibilidade e integridade em todo o complexo ambiente empresarial de hoje, ajudando as organizações a transformar o gerenciamento de entidade de uma rede de complexidade em uma arma competitiva."

A Diligent Entities foi desenvolvida a partir da base sólida de tecnologia comprovada pela Blueprint OneWorld, a principal entidade global e provedora de gerenciamento de subsidiárias que foi adquirida pela Diligent em 2017. Nos últimos dois anos, a Diligent investiu significativamente no produto, pessoas e processos para modernizar o Blueprint como parte de seu conjunto de soluções de gerenciamento e agora inicia um aplicativo totalmente integrado.

Com sua coleção de aplicativos de gerenciamento integrados, controlados e altamente seguros, a Diligent apoia práticas modernas de governança na diretoria e muito mais, por meio da equipe executiva e da organização mais ampla para transformar o gerenciamento em uma vantagem competitiva. Diligent Governance Cloud ? transcende a noção de que os líderes e membros do conselho administrativo precisam se contentar com ferramentas fragmentadas que não funcionam juntas.

Para saber mais sobre como o gerenciamento moderno é fornecido pela Diligent Governance Cloud, visite www.diligent.com.

Sobre a Diligent

A Diligent é pioneira na governança moderna. A Diligent capacita os líderes a transformar a governança em uma vantagem competitiva por meio de percepções inigualáveis e aplicativos SaaS altamente seguros e integrados, auxiliando as organizações a prosperarem e persistirem no cenário mundial e complexo de hoje. Os aplicativos confiáveis e baseados em nuvem da empresa agilizam o trabalho cotidiano de gerenciamento e comitês de diretoria, apoiam a cooperação e o compartilhamento seguro de informações em toda a organização, gerenciam dados de subsidiárias e entidades, bem como fornecem percepções e informações necessárias para mitigar os déficits de governança e aproveitar novas oportunidades.

Sendo a maior rede global de diretores e executivos corporativos, a Diligent conta com mais de 16.000 organizações e 650.000 líderes em mais de 90 países. Com o premiado atendimento ao cliente em todo o mundo, a Diligent atende a mais de 50% das empresas da Fortune 1000, 70% do FTSE 100 e 65% do ASX.

Visite www.diligent.com para aprender como o gerenciamento moderno ajuda as organizações a superarem seus pares e a concorrência.

