Vídeo de salvamento de menina que caiu de prédio viraliza

O vídeo de um jovem que salva in extremis uma menina que caiu do segundo andar de um prédio em Istambul se tornou viral nas redes sociais, onde os internautas celebram um gesto "heróico".

A garotinha não se feriu no acidente.

O caso ocorreu na quinta-feira passada em um bairro popular do distrito de Fatih, no lado europeu de Istambul, mas as imagens foram publicadas esta semana pela agência de notícias Dogan.

Enquanto caminhava pela rua, Faouzi Zabaat, um argelino de 17 anos, percebeu que Doha Mohammed, uma menina síria de dois anos, brincava na janela de um apartamento aparentemente sem vigilância.

No vídeo ele aparece alertando outros pedestres e se coloca preventivamente sob a janela. Alguns segundos depois, a garotinha cai, mas é pega no aro por seu anjo da guarda.

As imagens, gravadas por uma câmera de vigilância, rapidamente viralizaram nas redes sociais. Mas o jovem, que a mídia turca descreve como "herói", minimizou sua ação.

"Eu estava andando na rua quando vi uma menina em uma janela. Ela caiu e, graças a Deus, eu consegui pegá-la antes que tocasse o chão", disse modestamente à agência DHA.