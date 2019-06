Navio de ONG diz que atracará com 42 refugiados na Itália

Um navio da ONG alemã Sea Watch anunciou ontem que furou o bloqueio das águas territoriais italianas e desembarcará 42 imigrantes no Porto de Lampedusa, mesmo sem permissão.



A decisão contraria o decreto do vice-premiê, Matteo Salvini, que prevê multa para navios que resgatem imigrantes no mar. A embarcação está no mar desde 12 de junho, navegando em águas internacionais. (Com agências internacionais)





As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.