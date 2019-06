Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales anunciou o lançamento do Gemalto Instant Connect, uma solução de conectividade pioneira para simplificar a conexão de dispositivos habilitados para eSIM - em uma rede móvel. Ao mesmo tempo que os usuários são poupados da necessidade de estabelecer uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth para iniciar sua experiência móvel, as OEMs e as operadoras de telefonia móvel podem fornecer agora dispositivos com conectividade móvel na primeira utilização, e não durante a fabricação, economizando tempo e custos.

Os PCs e laptops conectados serão os primeiros dispositivos a integrar essa abordagem mais rápida e eficiente à conectividade pronta para uso dos eSIMs. No futuro, uma ampla gama de OEMs e operadoras de telefonia móvel poderão se beneficiar da solução, que é totalmente compatível com as mais recentes especificações de aprovisionamento do GSMA Remote SIM. Estima-se que até 2022 serão fornecidos 2,3 bilhões de dispositivos compatíveis com eSIM em todo o mundo1.

Até o momento, os dispositivos equipados com eSIM precisam contar com alguma forma de conectividade primária antes de poderem ativar a assinatura móvel completa, seja via Bluetooth, Wi-Fi ou outras conexões temporárias. Essas soluções eram naturalmente inconvenientes seja para clientes ou para os fabricantes.

Em compensação, o Gemalto Instant Connect possui um revolucionário mecanismo de conectividade que permite que as operadoras de telefonia móvel forneçam uma assinatura móvel remota e automaticamente a qualquer dispositivo habilitado para eSIM genuinamente off-line. Os usuários podem ativar agora seus dispositivos da mesma forma que estão acostumados com os cartões SIM convencionais para smartphones. As OEMs podem, por sua vez, simplificar sua cadeia de suprimentos e reduzir o tempo de produção. Esta solução está em conformidade com as soluções de gerenciamento eSIM, como Serviço de descoberta de gerenciamento de assinatura2.

"Qualcomm está animado para ver a solução Gemalto Instant Connect de eSIM e seu potencial para simplificar a obtenção de eSIMs para OEMs e a capacidade de conectar com rapidez PCs Snapdragon sempre conectados e outros dispositivos para consumidores e empresas."

Miguel Nunes, diretor sênior de gerenciamento de produtos da Qualcomm Technologies3

"PCs com conectividade LTE melhoram a experiência de usuário, proporcionando-lhes produtividade onde quer que estejam, e nós temos um longo relacionamento com a Thales para ajudar a concretizar esse objetivo. Ampliar esta colaboração permitirá uma fácil integração da conectividade móvel verdadeiramente instantânea em todos PCs com Windows. Estamos na expectativa da primeira onda de dispositivos que incorporam a tecnologia Instant Connect, acelerando esta transformação emocionante."

Shai Guday, gerente do Programa de Grupo de Parceiros da Microsoft Corp

"Estamos animados por apoiar a inovação que está por trás da solução Gemalto Instant Connect hoje, da mesma forma como temos líderes no setor há quase quatro anos, oferecemos conectividade por celular segura baseada em eSIM para laptops e tablets em todo o mundo. Os consumidores vão descobrir o Ubigi4, o serviço pessoal de conectividade instantânea levado até eles pela Transatel!"

Jacques Bonifay, CEO da Transatel, uma empresa membro do grupo NTT

"Ao poupar as OEMs e as operadoras da necessidade de pré-carregar o bootstrap e os usuários o incômodo de ter uma conexão Wi-Fi ou Bluetooth quando ligam o novo dispositivo pela primeira vez, o Gemalto Instant Connect remove os obstáculos finais para ativar a assinatura móvel através de um eSIM. Como resultado, é ainda mais fácil cultivar os mercados de consumidores com dispositivos caracterizados por sua conectividade móvel sem esforço".

Emmanuel Unguran, EVP Mobile Connectivity Solutions da Thales

