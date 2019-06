Comunicado do Business Wire :GSMA

As operadoras móveis chinesas estão liderando o mundo na implantação de soluções transformadoras de Internet das Coisas (IoT), anunciou hoje a GSMA. Ao conectar os estimados 960 milhões1 de dispositivos através de redes de telefonia celular, o país está percebendo o valor da IoT e transformando a sociedade através de implantações em massa de soluções de casa inteligente, indústria inteligente e cidade inteligente. Segundo a GSMA Intelligence, a China é o maior mercado de IoT do mundo, com 64% dos 1,5 bilhão de conexões celulares globais, incluindo as tecnologias LPWA licenciadas pelo Mobile IoT de rápido crescimento2.

"Apoiada por um apoio governamental proativo, a China está agora na vanguarda no desenvolvimento e implantação em massa de soluções inovadoras e transformadoras baseadas em IoT baseadas na tecnologia Mobile IoT", disse Alex Sinclair, diretor de tecnologia da GSMA. "Essas novas tecnologias estão sendo implantadas em múltiplos setores verticais diferentes, alterando fundamentalmente a maneira como vivemos e trabalhamos, oferecendo informações em tempo real e tornando nossas cidades mais inteligentes e nossas vidas mais fáceis e produtivas."

Implantações massivas de IoT móvel

Há uma grande variedade de exemplos diferentes de implantações em grande escala na China em vários setores diferentes. Por exemplo, a Sunsea AIoT com a parceira China Telecom instalou mais de 500.000 sensores NB-IoT, cobrindo mais de 37 km no distrito de Jing'an, transformando a área em uma verdadeira comunidade inteligente. Os dispositivos monitoram os sensores de pressão de água do hidrante de incêndio, bem como detectores de gás e fumaça e monitores ambientais. As tampas de bueiro conectadas também monitoram os gases e os ativos subterrâneos. Uma plataforma integrada centraliza, monitora e analisa os dados para ajudar com melhorias em tempo real. A China Mobile instalou mais de 100.000 sistemas inteligentes de alarme de incêndio NB-IoT, incluindo alarmes de incêndio, sensores de temperatura, detectores de fumaça e gás em toda a China; a China Unicom instalou mais de 25.000 medidores de gás e água utilizando uma solução NB-IoT que combina a IoT com big data para tornar a gestão de energia mais inteligente.

Programa da Internet das Coisas no MWC Shanghai 2019

O programa Internet das Coisas da GSMA está organizando uma série de atividades, incluindo workshops e seminários no MWC Shanghai 2019 deste ano. Isso inclui a Convenção do Futuro da IoT da GSMA, que reúne especialistas de governos, operadoras de telefonia móvel e empresas para demonstrar e discutir os mais recentes desenvolvimentos em IoT, 5G e big data. Eles também irão sediar o Dia dos Desenvolvedores de IoT Móvel da GSMA para ajudar as empresas a iniciar a construção de dispositivos e chegar ao mercado utilizando a tecnologia NB-IoT. O programa IoT também terá uma série de demonstrações interativas na Cidade da Inovação da GSMA, no Pavilhão 5, apresentando as mais recentes soluções inovadoras em dispositivos móveis. Para mais detalhes ou para se inscrever para estas atividades, acesse: https://www.gsma.com/iot/iot-at-mwcs19/

Connected China destaca as tecnologias mais rentáveis da IoT móvel

Localizada no Pavilhão E7 no 4YFN, a Connected China destacará três mercados verticais importantes da IoT: indústria inteligente, cidades inteligentes e casa inteligente. As operadoras chinesas e empresas do setor, incluindo Ericsson e Huawei, farão parcerias com desenvolvedores e startups inovadores para demonstrar uma série de soluções da IoT de baixo custo, que vão desde fechaduras de porta, diagnóstico de cuidado facial, rastreamento de animais de estimação, detecção de gás até alarmes de incêndio e muito mais. Para mais informações sobre a Connected China, acesse: www.gsma.com/iot/connected-china-at-mwc19-shanghai/.

