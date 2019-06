Senado dos EUA aprova pacote de ajuda de US$ 4,6 bi para imigrantes na fronteira

O Senado aprovou um projeto que destina US$ 4,6 bilhões em ajuda humanitária para imigrantes na fronteira sul do país. Agora, o Senado controlado pelos republicanos e a Câmara dos Representantes, de maioria democrata, terão dias para tentar chegar a um acordo antes do recesso para o feriado de 4 de julho no país.



Agentes de imigração têm advertido que precisam de novos fundos para lidar com o grande número de pessoas em busca de asilo na fronteira sul. O governo do presidente Donald Trump requereu inicialmente o dinheiro extra em 1º de maio.



A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, telefonou para Trump nesta quarta-feira para discutir como reconciliar as diferenças entre os projetos da Câmara e do Senado, segundo uma graduada fonte oposicionista. Pelosi afirmou a repórteres que os deputados simplesmente não aceitarão o projeto do Senado. Fonte: Dow Jones Newswires.