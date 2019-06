EUA ameaçam impor sanção contra Turquia caso país compre sistema de defesa russo

O secretário interino de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, deixou claro nesta quarta-feira para a Turquia que ela enfrentará sanções econômicas, caso leve adiante a ideia da compra de um sistema de defesa antimísseis da Rússia. Esper se reuniu com o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, durante reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



Uma graduada fonte dos EUA que viaja com Esper disse que as duas autoridades tiveram uma conversa franca, mas que a reunião não resultou em mudanças na posição de cada lado. A fonte pediu anonimato. A Turquia tem dito que não se curvará aos ultimatos dos EUA e que a compra do sistema S-400 é algo irreversível. Os EUA, por sua vez, incentivam a compra do sistema de defesa americano Patriot. Fonte: Associated Press.