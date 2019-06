Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics, fornecedora líder de inteligência financeira, anunciou hoje que a CreditLens uma solução de gerenciamento de ciclo de vida de crédito, foi adotada por mais de 100 empresas desde o seu lançamento.

Construída com a mais recente tecnologia baseada na nuvem, a plataforma CreditLens ajuda as empresas a transformar digitalmente seus processos de crédito comercial para tomar decisões mais rápidas e melhor informadas. A plataforma usa a mais recente tecnologia de aprendizado de máquinas e AI para facilitar a automação do processo e ajudar os clientes a melhorar a eficiência, reduzir erros e agilizar os fluxos de trabalho.

"Estamos honrados que nossos clientes tenham adotado a solução, o que nos permite alcançar este marco," disse a diretora sênior da Moody's Analytics, Annie Choi. "Nosso objetivo é fornecer a melhor solução de gerenciamento de ciclo de vida de crédito no mercado, com informações fornecidas pelos nossos dados proprietários-premiados e dotada das modernas tecnologias que os clientes desejam usar."

"A inovação tecnológica está se acelerando em ritmo rápido, criando oportunidades para que os financiadores de todos os tipos e tamanhos tornem seus processos de decisão e monitoramento de crédito mais eficientes," acrescentou a diretora-gerente, Elaine Wong. "Estamos muito satisfeitos com o fato de que mais de 100 empresas escolheram, até o momento, a solução CreditLens para melhorar seus recursos de gerenciamento do ciclo de vida de crédito, e também esperamos ajudá-las a alcançar seus marcos de produtividade".

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa vasta experiência em risco, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor, que incluem serviços de pesquisa, dados, software e profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso em excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, acesse nosso website ou conecte-se conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics é uma empresa subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation divulgou uma receita de US$ 4,4 bilhões em 2018 e emprega, aproximadamente, 13.200 pessoas em todo o mundo, com presença em 42 países.

