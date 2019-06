Wall Street fecha dispersa, à espera do G20

Wall Street fechou dispersa nesta quarta-feira, apesar de operar em alta durante grande parte da sessão.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,04%, a 26.536,82 pontos. Já o tecnológico Nasdaq teve alta de 0,32%, a 7.909,97 unidades. O S&P; 500 caiu 0,12%, a 2.913,78.

O mercado avançou significativamente na abertura, após palavras consideradas encorajadoras pelo secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin.

A Bolsa estava confiante sobre o resultado do encontro entre os presidentes dos EUA e da China agendado para sábado no Japão. Mas o otimismo perdeu fôlego no final da sessão.

"O mercado está mudando muito moderadamente esta semana, à espera de notícias que surgirão do G20 e do atual debate sobre as taxas de juros do Federal Reserve americano", o Fed, analisou Nate Thooft, da Manulife AM.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro americano a 10 anos subia a 2,047%, contra 1,985% de terça.