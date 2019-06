Suspensa a revisão de atas eleitorais na Guatemala por investigação

A revisão de milhares de atas das eleições da Guatemala por suspeitas de fraude foi suspensa nesta quarta-feira por uma operação da procuradoria no Departamento de Informática do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), informou uma funcionária do organismo.

"Foi suspensa no início da audiência de verificação (...) devido a diligências que estão sendo feitas pelo Ministério Público nas instalações da direção de Informática", disse a jornalistas Gloria López, diretora eleitoral do TSE.

O exame do sistema de contagem digital, com mais de 105.000 atas com votos para presidente, deputados, prefeitos e representantes para o Parlamento Centro-Americano foi ordenada pelo TSE na semana passada e estava programada para começar na segunda-feira, mas foi cancelada devido a desentendimentos entre as partes

Os representantes dos partidos e os magistrados do TSE depois chegaram a um acordo sobre o procedimento para fazer a verificação a partir desta quarta-feira, mas a investigação da procuradoria a deteve.

Delegados de grupos políticos anunciaram que esperam que a comparação ampla possa ser feita nesta quinta-feira, enquanto organizações da sociedade civil reunidas no coletivo Mirador Eleitoral pediram à acusação que "mantenha a objetividade na investigação".

Os magistrados do TSE criaram a comissão de verificação por inconsistências encontradas por partidos, imprensa e usuários nas redes sociais no sistema digital de contagem, atribuídas a um erro humano de programação.

Há inconsistências na comparação entre atas escritas à mão com a versão digital. Os votos afetados são fundamentalmente os deputados e prefeituras, segundo o TSE.

Com 99% das 21.099 mesas apuradas, de forma preliminar, a eleição presidencial aponta para a vitória da ex-primeira-dama social-democrata Sandra Torres, com 25,54% dos votos, seguida do médico direitista Alejandro Giammattei, com 13,95%.