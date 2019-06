Secretário de Estado dos EUA vai à Índia por coalização global contra o Irã

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, chegou à Índia nesta quarta-feira, 26, em visita oficial. Os Estados Unidos pretendem convencer o primeiro-ministro Narendra Modi, reeleito no mês passado, a formar uma coalização global contra o Irã. Relações comerciais também estão em pauta.



Os EUA conclamam que a Índia corte as importações de petróleo do Irã. Pompeo chega a Nova Délhi depois de visitar a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Afeganistão.



Índia e EUA estão com as relações comerciais estremecidas desde que Modi impôs tarifas sobre 28 produtos americanos, em retaliação a restrições a produtos indianos impostas pela Casa Branca.



(Com informações da Dow Jones Newswires)