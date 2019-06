Explosivo é lançado contra sede legislativa na Costa Rica

Desconhecidos lançaram, nesta quarta-feira (26), um explosivo de fabricação artesanal contra um prédio do Parlamento da Costa Rica, causando danos pontuais - informaram as autoridades.

Em um comunicado, a polícia relatou que o episódio aconteceu de madrugada. Uma bomba molotov foi lançada contra a Assembleia Legislativa em San José, capital do país. O artefato quebrou as janelas do gabinete da deputada de oposição Zoila Rosa Volio.

Agentes da Polícia Judiciária chegaram ao local para investigar o incidente. Na véspera, pescadores que protestavam na frente da Casa Presidencial lançaram um explosivo de baixo impacto, após invadirem, à força, a sede do governo.

"A bomba molotov foi colocada no meu gabinete durante a madrugada. As autoridades competentes já estão encarregadas da investigação", tuitou a deputada Volio.

O presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Ayales, disse à Rádio Monumental que as imagens das câmeras de segurança externas do prédio foram entregues para as autoridades na tentativa de ajudar a identificar os agressores.