Putin e May se reunirão no G20, após escândalo de espionagem

O presidente russo, Vladimir Putin, e a primeira-ministra britânica, Theresa May, vão-se reunir na cidade japonesa de Osaka esta semana, em paralelo à cúpula do G20 - anunciou o Kremlin, nesta quarta-feira (26).

Esta será a primeira vez que Putin e May se encontram, desde a crise bilateral provocada pelo envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra.

O encontro entre Putin e May se dará depois de o presidente russo pedir, no início do mês, que "se vire a página em relação aos espiões" nas relações com o Reino Unido. Londres reagiu, afirmando que, para "ter uma relação diferente (...), Moscou deve mudar seu comportamento".

As relações diplomáticas entre Londres e Moscou se deterioraram no ano passado, após o envenenamento do ex-agente duplo russo Serguei Skripal e de sua filha Yulia com a substância neurotóxica Novichok, em Salisbury, no sul da Inglaterra. Londres responsabilizou a Rússia pelo ataque, enquanto Moscou negou categoricamente qualquer envolvimento.

Skripal e sua filha sobreviveram, após ficarem internados por várias semanas.

O Kremlin disse que, agora, ambas as partes tentam dar "possíveis passos para normalizar o diálogo político".

Um porta-voz de Downing Street confirmou a reunião, mas insistiu em que isso não significa uma normalização das relações com Moscou.

"Continuamos abertos a uma relação diferente, mas isso pode acontecer apenas se a Rússia desistir de ações que minam os tratados internacionais e a segurança coletiva", afirmou o porta-voz de May em Londres.