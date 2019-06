EUA e Coreia do Norte estão conversando para nova cúpula entre Trump e Kim

Autoridades norte-coreanas e americanas estão realizando "conversas nos bastidores" para a organização de uma terceira cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sobre o destino do arsenal nuclear presente na Península Coreana. O assunto foi revelado pelo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, quatro meses depois que uma segunda reunião entre Trump e Kim não produziu resultados favoráveis à desnuclearização de Pyongyang.



Não houve reuniões públicas entre autoridades dos dois países desde o fim da cúpula de Hanói, mas as perspectivas em torno de uma retomada da diplomacia entre os dois países voltaram a ganhar força desde que Trump e Kim trocaram cartas pessoais recentemente. Trump classificou a letra do líder norte-coreano como "linda", enquanto Kim disse que a carta enviada pelo presidente americano era "excelente", embora o conteúdo dos dois documentos não tenha sido revelado.



Em resposta a perguntas da Associated Press e de outras agências de notícias, Moon disse que "a disposição de Trump e Kim de dialogar nunca estremeceu" e ressaltou que as recentes trocas de cartas entre os dois provam isso. O presidente sul-coreano tem trabalhado para o diálogo entre os dois países à medida que ajudou a intermediar as relações entre Trump e Kim. Fonte: Associated Press.