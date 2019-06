Comunicado do Business Wire :Phunware, Inc.

Phunware, Inc. (NASDAQ: PHUN) (a "Empresa"), uma plataforma de nuvem corporativa totalmente integrada para dispositivos móveis que fornece produtos, soluções, dados e serviços para marcas em todo o mundo, anunciou que os tokens de utilidade Phun estão disponíveis para compra nos mercados internacionais.

"O Phun é um novo token de utilidade que permite à comunidade internacional participar de nosso ecossistema de troca de dados e fidelidade móvel habilitado para blockchain enquanto nos direcionamos para a adoção global e listas de troca futuras", disse Randall Crowder, diretor de operações da Phunware.

A Phunware é uma empresa sediada em Austin, Texas, com 10 anos de sucesso trabalhando com as maiores organizações do mundo. Seja para permitir experiências imersivas em jogos e filmes para a Paramount Pictures International, capacitando hardware da Juniper, Cisco ou HP Aruba para serviços de localização habilitados para aplicativos ou integrando registros eletrônicos de saúde (EHRs, na sigla em inglês), como o Epic ou o Cerner, para experiências do paciente na área da saúde, as ofertas multitela como serviço (MaaS, na sigla em inglês) da Phunware têm ajudado empresas da lista das 1.000 maiores empresas mundiais a padronizar e otimizar suas iniciativas de engajamento, gerenciamento e monetização para dispositivos iOS e Android e públicos em centenas de milhares de transações de aplicativos por segundo em todo o mundo.

"Nossa plataforma MaaS alcança mais de 1 bilhão de dispositivos exclusivos por mês e processa uma média de mais de 4 bilhões de eventos por dia em todo o mundo", disse Alan S. Knitowski, cofundador e diretor executivo da Phunware. "Antes de abrir o capital no final do ano passado, nossos principais investidores estratégicos incluíam Cisco Systems, Samsung, WWE e PLDT, enquanto nosso conjunto de soluções móveis englobava as necessidades de software, dados e aplicativos de organizações tão diferentes quanto NFL, NASCAR e os Jogos Olímpicos no esporte, até seus pares equivalentes em outros setores do mercado, inclusive varejo, setor imobiliário, saúde, tecnologia, aviação e hospitalidade."

Para ficar em conformidade com o atual panorama regulatório, a Phunware lançou recentemente sua estrutura de token duplo. Embora o Phun seja um token de utilidade que permite aos consumidores monetizar sua atividade digital à medida que se envolvem em comportamentos lucrativos com marcas, o PhunCoin continua sendo um token de segurança compatível que permite aos consumidores monetizar sua identidade digital e oferecer aos detentores de tokens um dividendo PhunCoin.

Devido ao atual ambiente regulatório, o Phun estará disponível inicialmente apenas fora dos Estados Unidos e do Canadá. Investidores de fora dos Estados Unidos e do Canadá podem comprar o Phun registrando-se em https://buy.phuntoken.com/.

Para mais informações sobre o Phun, visite https://www.phuntoken.com/ ou envie um e-mail para phun@phunware.com.

Contato com a mídia e RP: Brent Brightwell bbrightwell@phunware.com Fone: (512) 693-4199 x6604

Relações com investidores: Phunware, Inc. investorrelations@phunware.com Fone: (512) 693-4199

