Comunicado do Business Wire :AerSale

A AerSale® - fornecedora global de aeronaves, motores e materiais usados aproveitáveis (used serviceable material, USM), e prestadora de serviços de manutenção, reparo e revisão (maintenance, repair and overhaul, MRO) - anunciou hoje que adquiriu a distribuidora de peças de aeronaves Qwest Air Parts, Inc. Sediada em Memphis, estado norte-americano do Tennessee, a Qwest é uma líder reconhecida em desmantelamento de aeronaves, renovação e revenda de USM. A Qwest já desmontou mais de 200 aeronaves, presta serviços 24 horas, 7 dias na semana de aeronave em solo (aircraft on ground, AOG) e opera uma unidade de desmantelamento em Crestview, Flórida. Gary Jones, fundador, presidente e diretor executivo da Qwest, continuará à frente da Qwest, que operará como subsidiária autônoma e independente da AerSale. A aquisição da Qwest ampliará a escala e o alcance das já significativas ofertas de USM de fuselagem da AerSale. Além disso, a Q2 Aviation LLC, estação de reparo recém-certificada da Qwest, complementará a crescente plataforma de MRO da AerSale.

"Como líder comprovada em distribuição de peças de aeronaves, a Qwest é uma parceira ideal para expandir ainda mais nosso já amplo inventário de USM de alta demanda, que fornecemos a custos acessíveis por meio de aquisições de frotas e retirada de peças de nossos ativos do portfólio de leasing colocados em desuso", comentou Nicolas Finazzo, presidente executivo da AerSale. "Agora, nossos clientes podem esperar ainda mais expertise e valor agregado de nossas soluções integradas para aeronaves, motores e componentes."

A AerSale é a principal fornecedora de serviços integrais (one-stop) e oferece leasing de aeronaves e motores, serviços de MRO de máxima qualidade e soluções de abastecimento de USM às operadoras comerciais e governamentais mais exigentes do mundo. A empresa proporciona uma economia de custo considerável a operadores de equipamentos de voo e MROs na compra de USM em comparação com a cara aquisição de peças de reposição novas de fabricantes de equipamentos originais (original equipment manufacturer, OEM). A aquisição da Qwest incluirá o acréscimo de 38 profissionais e técnicos qualificados à família AerSale mais ampla, além da sede e da unidade de depósito de 160.000 pés quadrados em Memphis, e de uma unidade de desmantelamento de 20.000 pés quadrados na Flórida. A Qwest conta com todas as certificações de qualidade relevantes, inclusive a ASA-100 e a certificação para materiais perigosos do Departamento de Transporte dos Estados Unidos.

Sobre a AerSale

Líder global em aviação que comemora seu 10.° aniversário, a AerSale é especializada em venda, leasing e troca de aeronaves, motores e componentes usados, além de prestar uma ampla variedade de serviços de manutenção, reparo e revisão (maintenance, repair and overhaul, MRO) e engenharia para componentes e aeronaves comerciais. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos a proprietários de portfólios de aeronaves e motores que se encontram no final do ciclo de vida. Com sede em Coral Gables, Flórida, EUA, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Para obter mais informações, acesse nosso site em www.aersale.com ou entre em contato com o setor de Relacionamento com a Mídia da AerSale pelo telefone (305) 764-3200 ou pelo e-mail media.relations@aersale.com.

Lyndelle Nieuwkerk Telefone: (305) 764-3200 E-mail: media.relations@aersale.com

