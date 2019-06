Assembleia Geral da OEA abordará crise da Venezuela

A crise política que atinge a Venezuela e o êxodo de seus habitantes por grande parte do continente estarão entre os principais temas da 49ª Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que ocorre a partir desta quarta-feira na cidade colombiana de Medellín. O encontro regional, com diplomatas de 35 países, aborda uma grande variedade de temas, que incluem a proteção aos direitos humanos, a luta contra grupos terroristas e até esquemas de cooperação internacional para impedir o uso de celulares roubados.



Mas o secretário-geral da OEA, Luis Almagro, tem defendido há meses que a entidade busque soluções concretas para os moradores da Venezuela, cujos direitos, segundo ele, têm sido desrespeitados diariamente pelo regime de Nicolás Maduro. "O que temos de fazer é não atacar os problemas, mas sim as causas originárias dessa crise, e essa causa é a ditadura de Maduro", afirmou Almagro nesta terça-feira em entrevista ao jornal El Tiempo. Almagro propõe reforçar sanções econômicas contra o governo de Maduro para pressioná-lo a aceitar eleições com monitoramento internacional e garantias para a oposição.



Sob a liderança de Almagro, a OEA reconheceu em abril o governo interino do líder opositor Juan Guaidó. Fonte: Associated Press.