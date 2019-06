Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

I Squared Capital, através de seu Fundo Global de Infraestrutura ISQ I, anunciou hoje que chegou a um acordo para vender sua plataforma hidrelétrica, a Cube Hydro Partners e sua afiliada, a Helix Partners (tomada em conjunto, Cube Hydro), à Ontario Power Generation (OPG) por meio de sua plataforma hidrelétrica nos EUA. A Cube Hydro possui 385 MW de capacidade hídrica em dez sistemas fluviais em cinco estados, com 19 usinas hidrelétricas de pequeno a médio porte, em rios e alto volume.

"Esta é a terceira realização da empresa de portfólio nos últimos doze meses, com base na abordagem da plataforma I Squared Capital, com um total de mais de US$ 2,8 bilhões em valor de empreendimento", disse Sadek Wahba, presidente e sócio-gerente da I Squared Capital.

As outras duas plataformas desenvolvidas e recentemente vendidas pela I Squared Capital incluem a Lincoln Clean Energy (desenvolvedora eólica onshore, líder nos EUA com 800 MW) para Ørsted, e a Amplus Solar (destacada fornecedora de sistemas solares para telhados ao mercado comercial e industrial indiano com mais de 344 MW) para Petronas.

"Com a venda da Cube Hydro, a I Squared Capital está na vanguarda da construção de plataformas de infraestrutura, procurando desenvolver outras plataformas em diferentes setores e regiões", acrescentou Sadek Wahba.

Espera-se que a transação seja concluída nos próximos meses, após aprovações regulamentares padrão.

A Centerview Partners atuou como consultora financeira e a Sidley Austin LLP, a Troutman Sanders LLP e a David Polk & Wardwell LLP atuaram como consultora jurídica da I Squared Capital nesta transação.

Sobre a Cube Hydro Partners

A Cube Hydro compra, desenvolve e moderniza projetos hidrelétricos na América do Norte. A Cube Hydro e suas afiliadas possuem e operam 19 usinas hidrelétricas em dez rios em cinco estados com uma capacidade combinada de 385 MW, gerando 1,5 milhão de MW/h, ou eletricidade suficiente para abastecer cerca de 147.000 residências com energia renovável. www.cubehydropartners.com

Sobre a Ontario Power Generation

A Ontario Power Generation (OPG) produz quase metade da eletricidade que lares, escolas, hospitais e empresas de Ontário utilizam diariamente. Ela está comprometida em garantir que a produção de energia seja confiável, segura e ambientalmente sustentável aos habitantes de Ontario de hoje e para o futuro. Mais informações sobre a Ontario Power Generation podem ser encontradas em www.opg.com.

Sobre a I Squared Capital

I Squared Capital é uma gestora independente de investimentos em infraestrutura global com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Houston, Londres, Miami, Nova Déli, Nova York e Singapura.

Andreas Moon, Diretor Geral e Chefe de Relações com Investidores +1 (786) 693-5799 | andreas.moon@isquaredcapital.com

