O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, espera alcançar um acordo de paz com os talibãs "antes de 1 de setembro", declarou nesta terça-feira durante uma breve visita surpresa a Cabul, a primeira ao Afeganistão desde que os Estados Unidos começaram as discussões com os insurgentes, em setembro.

"Espero que tenhamos um acordo de paz antes de 1 de setembro. É certamente nossa missão", afirmou durante sua visita, que incluiu uma reunião com o presidente afegão, Ashraf Ghani, e o general Scott Miller, chefe da missão da Otan no Afeganistão.

Funcionários do governo americano já haviam dito que esperavam um acordo de paz antes das próximas eleições presidenciais no Afeganistão, que serão celebradas em setembro, após dois adiamentos.

Novas negociações entre Washington e os talibãs começarão em 29 de junho em Doha.

As negociações giram em torno de quatro pontos principais: a retirada das tropas americanas, a garantia de que o Afeganistão não servirá de refúgio para grupos terroristas que tentem perpetrar ataques em outros países, um diálogo inter-afegão e um cessar-fogo permanente.

Embora ambas as partes pareçam estar de acordo sobre os dois primeiros pontos, os insurgentes não convergiriam sobre os outros dois. Sempre se negaram a falar com o governo afegão, que classificam como "marionete" dos Estados Unidos.

"Não estamos de acordo em nada se não estamos de acordo em tudo", tuitou recentemente o enviado especial americano para a paz no Afeganistão, Zalmay Khalilzad. Washington quer alcançar "um acordo de paz global" e não um "acordo sobre a retirada" de suas tropas, que é no que os talibãs se concentram, acrescentou.

Washington enfrenta problemas para deixar o Afeganistão, onde suas tropas chegaram no final de 2001, após os atentados de 11 de setembro.