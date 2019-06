Fed promete acompanhar 'de perto' criptomoeda do Facebook

O presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse nesta terça-feira que o projeto de criptomoeda do Facebook, "Libra", vai precisar de uma vigilância "muito de perto" devido a seu "possível alcance".

"Devido a seu possível alcance, acho que nossas expectativas de uma perspectiva de proteção do consumidor, de uma perspectiva regulatória, vão ser muito, muito altas", afirmou Powell em uma coletiva em Nova York.

Ele informou que várias agências regulatórias serão responsáveis pela "vigilância" da Libra, e que o Fed vai "acompanhar muito de perto".

O Facebook revelou na semana passada seu plano de lançar, no começo de 2020, a "Libra", que permitiria que milhões de pessoas sem acesso aos bancos passem a integrar, por seus smartphones, o sistema financeiro.

A "Libra", que é descrita como "uma nova moeda global", foi apresentada pela maior rede social do mundo como uma forma de pagamento com potencial de ajudar as criptomoedas.