Fed 'reflete' sobre possível corte de juros, diz Powell

O Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, "reflete" sobre um eventual corte nas taxas de juros se a incerteza com as tensões comerciais e a desaceleração da economia mundial continuarem a afetar as perspectivas, disse nesta terça-feira (25) seu presidente, Jerome Powell.

"Meus colegas e eu estamos lidando com a questão de saber se a incerteza continuará pesando sobre as perspectivas e, portanto, necessitamos de um relaxamento maior da política monetária", afirmou em um discurso em Nova York.

Powell, criticado repetidamente pelo presidente Donald Trump, insistiu que o Fed estava "a salvo das pressões políticas a curto prazo".

Mesmo assim, disse que o Fed não quer "reagir exageradamente" a fatores de debilidade econômica que poderiam ser "temporários".

Enquanto isso, houve um aumento da incerteza e da tensão antes da reunião de 19 de junho, na qual manteve os juros inalterados, o Fed prefere "ver mais" e não "reagir exageradamente" correndo para afrouxar sua política monetária, indicou Powell.