Trump considera a resposta do Irã 'ignorante e ofensiva' e faz ameaças

O presidente Donald Trump classificou nesta terça-feira de "ignorante e ofensiva" a resposta do Irã a sua oferta de diálogo, feita depois que Washington anunciou uma nova bateria de sanções econômicas.

"O comunicado ignorante e ofensivo do Irã divulgado hoje mostra que eles não entendem a realidade", tuitou o presidente, um dia depois de impor sanções ao líder supremo da República Islâmica e aos principais comandantes militares, prometendo incluir em sua lista negra o ministro das Relações Exteriores.

Trump também advertiu o Irã que um ataque aos interesses americano provocará uma resposta "esmagadora".

Segundo ele, "em algumas áreas, esmagadora significará destruição".

Os líderes do Irã só entendem "força e poder, e os EUA são de longe a força militar mais poderosa do mundo", afirmou Trump no Twitter.