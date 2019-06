Homem é detido após lançar veículo contra embaixada americana em Seul

Um homem foi detido nesta terça-feira (25) depois bater na entrada da embaixada dos Estados Unidos na Coreia do Sul com um veículo que transportava 28 recipientes de gás, a poucos dias da visita de Donald Trump - informou a polícia de Seul.

O homem, de 40 anos, não foi identificado. Ele foi detido no local, segundo a polícia.

O veículo avançou contra a entrada principal do edifício, provocando danos parciais.

O presidente americano, Donald Trump, viajará para Seul no fim de semana, após a reunião do G20 no Japão.

Uma fonte do governo sul-coreano afirmou que Trump planeja visitar a zona desmilitarizada que separa as duas Coreias.