Erdogan se compromete a ouvir o povo turco após derrota na eleição em Istambul

Em sua primeira aparição pública desde a derrota nas eleições em Istambul no fim de semana, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, se comprometeu nesta terça-feira a aproveitar as lições aprendidas e fazer os ajustes necessários para cumprir as "mensagens dadas pela povo".



Em discurso antes de se reunir com os congressistas de seu partido no Parlamento, Erdogan parabenizou mais uma vez o candidato da oposição, Ekrem Imamoglu, que, no domingo, obteve 54,21% dos votos para se tornar prefeito da capital turca. Fonte: Associated Press.