Presidente do Irã diz que novas sanções dos EUA são 'ultrajantes e idiotas'

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou nesta terça-feira que as novas sanções dos Estados Unidos sobre o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, são "ultrajantes e idiotas" e disse que a Casa Branca está "afligida pelo atraso mental".



Na segunda-feira, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto que pede pela aplicação de sanções contra Khamenei e integrantes do gabinete do país persa. Para Rouhani, a decisão indica o "fracasso" dos esforços da Casa Branca.



Ele também criticou autoridades americanas por quererem impor sanções ao ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif. "Vocês penalizam o nosso ministro e simultaneamente fazem um pedido para conversas?", questionou Rohani. Fonte: Associated Press.