Chefe da máfia calabresa foge de prisão no Uruguai

O chefe mafioso italiano Rocco Morabito, que já esteve entre os dez criminosos mais procurados do mundo, fugiu de um presídio de Montevidéu com outros três estrangeiros, dois deles procurados pela Justiça brasileira.



Morabito estava preso no Uruguai desde 2017, à espera da extradição para a Itália. (Com agências internacionais)