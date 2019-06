Comunicado do Business Wire :Kohli Ventures

Tej Kohli, investidor e empresário de tecnologia baseado em Londres, diz que o hype em torno da IA ainda é prematuro e que muito hype está criando uma "bolha de entusiasmo" que pode causar desilusão entre o público quando os produtos de IA não começarem a melhorar rapidamente vidas como prometido. Ele diz que a IA só será capaz de mudar o mundo quando houver uma interface de usuário acessível que permita que mais empreendedores construam produtos de IA que possam permitir a todas as pessoas acessarem todos os benefícios da economia de IA. Isto exigirá uma cooperação internacional bem como um grande investimento de capital.

Kohli está entusiasmado com as perspectivas de IA para construir um mundo melhor e reiterou sua crença de que uma exponencial economia global de IA poderia valer US$ 150 trilhões até 2025; mas também acredita que é prematuro falar sobre o impacto onipresente que a IA terá na vida cotidiana ainda.

Kohli disse: "O principal problema de IA agora é que ela ainda não possui uma interface de usuário acessível e intuitiva que permita a qualquer indivíduo ou empresa 'se conectar' à economia da IA. Para que a IA se torne manifesta e onipresente, precisa ser tão fácil de criar produtos de inteligência artificial quanto criar aplicativos para smartphones. Atualmente, é como se tivéssemos todas as peças para construir um carro bem à nossa frente, mas atualmente é muito caro juntar estas peças e criar um carro."

A progressão tecnológica precoce geralmente acontece de modo enganosamente lento. As novas tecnologias geralmente se tornam prejudiciais apenas quando os empreendedores podem acessar e utilizar intuitivamente a tecnologia para criar novos produtos e aplicativos. A Internet inicial foi quase inútil até os primeiros navegadores de web serem lançados pela Netscape e Microsoft. Os primeiros smartphones tinham funcionalidades limitadas até que o Android e o iOS se tornassem as plataformas de smartphone dominantes sobre as quais os aplicativos poderiam ser facilmente construídos. A primeira impressora 3D foi inventada em 1984, mas só começou a causar um impacto disruptivo quando as impressoras 3D contemporâneas se tornaram disponíveis com uma interface equivalente a uma impressora doméstica que é intuitiva, barata e fácil de usar. Uma vez que uma interface intuitiva e acessível esteja disponível para uma tecnologia, seu crescimento geralmente se torna exponencial.

Todos os produtos de IA dependem atualmente de vários elementos que devem funcionar juntos. A Internet das Coisas é necessária para conectar sensores e outras fontes de coleta de dados para permitir o aprendizado. Grandes modalidades de dados precisam ser armazenadas na nuvem e disponibilizadas para acesso em alta velocidade em redes de velocidade de 5G. Algoritmos então precisam ser programados para criar probabilidades e padrões e estocásticos a partir de dados coletados, sendo necessária finalmente uma saída - provavelmente como alguma forma de robótica - para que a IA utilize sua inteligência para realizar ações.

Embora todas estas coisas sejam atualmente acessíveis de um modo nunca visto antes, com processadores baseados em nuvem e o advento do 5G removendo quase todas as barreiras de custo, bem como plataformas como G2 permitindo que desenvolvedores de software iniciem a integração de IA em seus produtos e aplicativos, fazer com que todas essas "partes" funcionem juntas continua teimosamente caro.

Kohli disse: "O componente ausente é o conhecimento. Precisamos de mais pessoas trabalhando em soluções que desmaterializem todos os componentes separados de IA em uma plataforma amigável ao usuário. Só então pode ser democratizado e utilizado por empresários para construir produtos de IA. Quem for capaz de fazer isto primeiro terá uma vantagem competitiva sem precedentes sobre todos os outros."

Em 2018, o Governo do Reino Unido estabeleceu o artigo oficial 'Escritório de Inteligência Artificial' e anunciou planos de £ 115 milhões para financiar 1.000 estudantes de pós-graduação para estudar a IA. Mas o Reino Unido ainda enfrenta uma enorme falta de habilidades no setor de tecnologia. Segundo o Guia Salarial de Tecnologia Morgan McKinley de 2019, a demanda significa que os profissionais permanentes de IA podem esperar um aumento salarial de 20,7% ao mudar de posição.

Em uma tentativa de criar uma plataforma de inteligência artificial acessível, a IBM tornou seus serviços de inteligência artificial da marca Watson um recurso de código aberto gratuito no The Cloud. Mas, em fevereiro de 2019, a IBM teve que começar a permitir que as empresas fizessem o download da Watson em seus próprios servidores, em parte para amenizar o desafio contínuo e dispendioso de fundir muitas fontes de Big Data em novos produtos de inteligência artificial.

Em 9 de junho, a United Technologies anunciou que sua divisão aeroespacial se fundiria com a Raytheon, uma empresa de defesa, para que as companhias combinadas possam "desfrutar de recursos aprimorados e flexibilidade financeira para apoiar investimentos significativos em P&D; e capital". Ao cooperar, a United e a Raytheon dizem que poderão trabalhar em uma série de novos avanços em inteligência artificial. Mas a fusão também destaca a enorme magnitude do investimento de capital necessário para começar a fazer com que os componentes visíveis de IA trabalhem em conjunto para criar produtos de IA.

Dados suportam esta visão. Uma pesquisa realizada em março de 2019 com 2.830 empresas de tecnologia de 'IA' em 13 países da UE descobriu que 40% daquelas que se descreviam como "startups" não tinham nenhuma evidência de tecnologias de aprendizagem automática que fossem "materiais" para o que realmente fizeram.

Kohli disse: "A IA poderia impactar e melhorar vidas muitas vezes em comparação com a revolução digital. Prefiro chamar a inteligência alternada de IA, pois não é tão artificial, é muito mais precisa, exata e confiável do que a inteligência humana. Mas, para se tornar onipresente, a IA primeiro precisa ser desmonetizada, desmaterializada e depois democratizada. Caso se torne onipresente em toda a área de saúde, biotecnologia, hospitalidade, varejo e milhares de outras indústrias, a IA poderia melhorar enormemente tudo sobre a vida humana. Mas as pessoas precisarão primeiro ser totalmente despertadas para as vastas possibilidades de "inteligência alternativa" a fim de melhorar significativamente suas vidas. Eles precisarão estar dispostos a tomar a decisão de deixar a IA entrar em suas vidas. Mas se suas primeiras experiências forem exageradas, e então os produtos de IA não começarem a melhorar rapidamente suas vidas como prometido, então o risco é que eles começarão a desligar a IA antes mesmo de começar."

Kohli é engenheiro de formação e estudou no Indian Institute of Technology. Descritos como equivalente da "Harvard, MIT e Princeton combinados em uma única instituição", os contemporâneos de Kohli na ITT incluem um "quem é quem" de pioneiros e líderes de negócios, incluindo Vinod Khosla, que fundou a Sun Microsystems. O próprio Kohli tem um longo histórico de identificar novas tendências e ser o primeiro. Ele fez sua primeira fortuna durante o boom das ponto com. Quando ele viu o potencial inicial de cidades como Berlim se tornarem novos centros globais de tecnologia, ele investiu pesadamente em imóveis. Quando seu filho o apresentou ao e-sports, um fenômeno global de crescimento acelerado, Kohli investiu 20 milhões de euros na principal equipe de e-sports da Europa.

"Estamos muito pertos de lá" disse Kohli, "Todas as peças da IA são visíveis e sabemos como elas precisam trabalhar juntas, mas ainda não resolvemos a economia por permitir que qualquer indivíduo ou empresa se conecte facilmente à economia da IA e desenvolva seus próprios produtos de inteligência artificial. Embora existam muitas pessoas, inclusive eu, que estão investindo na tentativa de nos levar até lá."

Como exemplo, Kohli aponta para a Seldon, uma empresa de tecnologia sediada em Londres que é apoiada em parte pelo Rewired, um fundo de investimento que conta com Kohli entre seus principais investidores. A Seldon desenvolveu a primeira plataforma de aprendizagem automática de código aberto do mundo para permitir que cientistas de dados, desenvolvedores e grandes organizações compartilhem dados e aproveitem o efeito de rede a fim de permitir que as máquinas aprendam mais rápido, maior e melhor. Isto permitirá que as empresas criem e implementem produtos de IA, sendo que Kohli prevê que isto irá impulsionar a Seldon a se tornar rapidamente um grande negócio.

Kohli também aponta para Aromyx, uma empresa norte-americana cuja tecnologia inicial foi financiada pela DARPA, mas que agora é apoiada pela Rewired. A Aromyx está desenvolvendo tecnologias que permitirão a medição e digitalização de aroma e sabor, o que permitirá a detecção e captação de novas modalidades de dados para a aprendizagem automática que é essencial à IA. Se for bem-sucedida, a empresa norte-americana será proprietária da plataforma mundial para captação e transferência de dados de aroma e sabor para produtos de IA, com muitos aplicativos empresariais, de defesa e do consumidor.

Quanto ao aspecto mais sensacional da inteligência artificial: a questão de saber se um a IA um dia subjugará a raça humana, Kohli é inequívoco:"A IA não trata de tecnologia. A IA trata sobre como fazer com que todos os setores e tudo o que está ao nosso redor tenha um melhor desempenho, com um mínimo de insumos humanos. Os humanos sempre estarão no controle da IA e sempre terão a palavra final."

Sobre Tej Kohli

Tej Kohli é um empreendedor, empresário e filantropista do setor imobiliário e de tecnologia com base em Londres, que agora se concentra em empreendimentos e investimentos visionários que têm o potencial para transformar vidas e mudar o mundo. Através de seu veículo de investimento, a Kohli Ventures, Kohli tem como alvo investimentos de alto impacto em IA, robótica, biotecnologia, genômica e Fintech, que ajudam a solucionar os desafios mais prementes do mundo e criar um futuro melhor.

Kohli também tem uma missão bem divulgada para curar a cegueira da córnea em todo o mundo até 2030, através da Fundação Tej Kohli de filantropia, que fornece apoio direto ao Instituto Tej Kohli Cornea, um proeminente instituto global para a solução da cegueira de córnea em todo o mundo.

O Sr. Kohli é um ex-aluno de renome do Instituto Indiano de Tecnologia em Kanpur (IITK), onde se graduou em Engenharia Elétrica. Ele foi o primeiro a ter sucesso durante o boom das ponto com, vendendo soluções de tecnologia e software de pagamentos de e-commerce.

www.tejkohli.com

Sobre a Rewired

A Rewired é um estúdio de empreendimento com foco em robótica, especializada em ciência e tecnologias aplicadas. A Rewired foi lançada em 2017 com um fundo inicial de US$ 100 milhões para tecnologias que permitirão que os robôs interajam adequadamente com ambientes do mundo real. Apoiando o desenvolvimento das capacidades sensoriais dos robôs e a compreensão do mundo ao seu redor, a Rewired busca desempenhar um papel importante ao possibilitar a integração segura e eficiente da IA na vida cotidiana.

www.rewired.com

Um vídeo sobre a Rewired pode ser acessado aqui: https://youtu.be/6yc5EcBIU5U

