Trump se reunirá com Xi, Putin, Modi, Merkel e Erdogan à margem do G20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá com vários dirigentes à margem da Cúpula do G20 esta semana no Japão, incluindo os presidentes de China, Xi Jinping; Rússia, Vladimir Putin; Índia, Narendra Modi; Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e com a chanceler alemã, Angela Merkel.

Trump também se reunirá com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, um encontro que ganha relevância diante da crescente tensão entre Washington e Teerã.

O líder americano se encontrará ainda com o premier japonês, Shinzo Abe, e com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

O encontro com Xi, muito esperado devido à atual guerra comercial entre China e Estados Unidos, ocorrerá provavelmente no sábado, segundo dia da cúpula.

Após participar do G20, Trump viajará a Seul.