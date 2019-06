Assembleia do Conselho da Europa autoriza volta da Rússia

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa aprovou na madrugada desta terça-feira um texto que torna possível a volta da Rússia ao organismo, o que deve acabar com cinco anos de crise institucional com Moscou.

Após quatro horas de debates, 118 parlamentares dos estados-membros do Conselho da Europa aceitaram que a Rússia apresente uma delegação já nesta terça-feira, o que lhe permitiria participar na quarta da eleição do secretário-geral desta organização de defesa dos direitos humanos.

A medida foi rejeitada por 62 deputados e dez se abstiveram.