Wall Street fecha dispersa

Wall Street fechou com seus índices dispersos nesta segunda-feira nesta segunda-feira com seus índices dispersos o início de uma semana marcada por uma reunião entre Estados Unidos e China em Osaka e em meio à tensão entre Washington e Teerã.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,03%, a 26.727,54 pontos, o tecnológico Nasdaq cedeu 0,32%, a 8.005,70, e o S&P; 500 caiu 0,17%, a 2.945,35.

Analistas descreveram o ânimo dos investidores como cauteloso diante da cúpula do G20 no Japão e do enfrentamento entre Irã e Estados Unidos.

"Todos esperam a reunião do G20 de sexta, mas ninguém acredita que vai surgir algo dela", disse Bill Lynch da Hinsdale Associates. "Pelo menos a esperança é que as tensões não aumentem", acrescentou.

No mercado da dívida, o rendimento dos Títulos do Tesouro a 10 anos recuava a 2,016%, contra 2,054% de sexta-feira.