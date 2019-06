Piloto morre em colisão de caças em pleno ar na Alemanha

Dois caças Eurofighter da força aérea alemã colidiram no ar no norte do país, matando um dos pilotos, informou a Bundeswehr nesta segunda-feira.

O outro piloto conseguiu ejetar-se de seu avião e foi ajudado pelos serviços de resgate, informou a força aérea no final da tarde.

Ambas as aeronaves caíram perto do lago Müritz, no estado de Mecklenburg-Vorpommern (norte).

Um vídeo publicado pela imprensa local mostra duas colunas de fumaça de uma área arborizada, a vários quilômetros de distância de onde as imagens foram filmadas.

Os caças pertenciam ao 73º Esquadrão baseado em Laage, perto de Rostock. A base é responsável pelo treinamento de pilotos.

O Eurofighter, em serviço desde 2004, é um caça-bimotor construído em parceria pela Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália.