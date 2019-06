EUA, Reino Unido, Emirados e Arábia Saudita pedem soluções diplomáticas sobre o Irã

Estados Unidos, Reino Unido, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos pediram nesta segunda-feira "soluções diplomáticas" para abrandar o atual clima de tensão em relação ao Irã.

"Pedimos ao Irã que pare com qualquer ação que possa ameaçar a estabilidade regional e pedimos soluções diplomáticas para reduzir as tensões", afirmaram esses países em um comunicado divulgado pelos Estados Unidos no momento em que o secretário de Estado americano Mike Pompeo faz uma visita aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita.