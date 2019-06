Comunicado do Business Wire :L'Oréal

A L'Oréal, em parceria com a Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) e o 24º Congresso Mundial de Dermatologia (WCD), anunciou os laureados do terceiro Prémio Internacional de Responsabilidade Social em Dermatologia: "Cuidar para Inspirar Confiança na Pele".

O objetivo é recompensar as iniciativas sociais lideradas por dermatologistas, melhorando o bem-estar físico e psicológico dos doentes, a autoestima, a integração social e a saúde da pele, e permitindo que os doentes se envolvam socialmente.

Brigitte Liberman, presidente da Divisão Cosmética Ativa da L'Oréal, declarou: "A responsabilidade social é uma prioridade para a L'Oréal e estamos orgulhosos de nos associarmos à ILDS e ao WCD para recompensar os dermatologistas icónicos que têm ações com um impacto positivo na vida dos doentes".

O presidente da ILDS, Professor Harvey Lui, acrescentou: "Além da atividade diária dos dermatologistas no acompanhamento dos doentes com problemas de pele, há um papel social vital que é exemplificado através da nossa parceria para estes prémios, e que ocupa um lugar central na filosofia da ILDS em promover a saúde da pele no mundo".

Foram avaliados, por um painel de especialistas, um total de 123 projetos em todo o mundo. Estes projetos dermatológicos integravam-se em, pelo menos, uma das três categorias seguintes:

- Prevenção e educação sobre a saúde da pele;

- Melhor qualidade de vida e autoestima para pessoas que enfrentam problemas de pele;

- Acesso a cuidados, cobertura e cirurgia.

Um júri independente de dermatologistas representando a ILDS selecionou os cinco top projetos (consulte a lista abaixo e no nosso Press Kit). O presidente do WCD e membro do júri, Professor Giovanni Pellacani, partilhou: "É com uma grande satisfação que entregamos os prémios diante da comunidade dermatológica no contexto do Congresso Mundial de Dermatologia".

Prémio Internacional de Responsabilidade Social em Dermatologia 2019

"Cuidar para Inspirar Confiança na Pele"

Para a África e Médio Oriente: Profª. Dalia Gamal Aly e Drª. Ragia Hany Weshahy do Egito

Para uma Vida Melhor após Queimaduras.

Para a Ásia: Drª. Sabina Bhattarai do Nepal

Cuidado dos doentes dermatológicos no Nepal Rural: Alcançar o inacessível

Para a Europa: Profª. Kathrin Giehl da Alemanha

Besonderhaut - Iniciativa para Crianças com Doenças Dermatológicas Raras e Genéticas

Para a América do Norte: Dr. Mark Holzberg dos Estados Unidos

Clínica de Dermatologia de dermatologistas voluntários para os sem-abrigo de Atlanta na Mercy Care Clinic no Gateway Center

Para as Américas do Sul e Central: Drª. Carolina Reato Marçon do Brasil

Programa Pró-Albino: prevenção, diagnóstico e tratamento de lesões da pele actínica, suporte emocional e inclusão social no albinismo

Para ver os vídeos dos projetos premiados de 2019:http://www.inspireskinconfidence.com

Para saber mais sobre a iniciativa e os outros principais projetos por região procedentes do Líbano, Nigéria, Filipinas, Espanha, Portugal, Rússia, Canadá, México e Argentina: clique no press kit.

Sobre a L'OréalPara mais informações, aceda a: http://mediaroom.loreal.com/en/

Sobre a Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS)Para mais informações, aceda a: http://ilds.org/

Sobre o Congresso Mundial de Dermatologia (WCD):https://www.wcd2019milan.org/

