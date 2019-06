Comunicado do Business Wire :SBLOCK FOUNDATION PTE. LTD

A mundialmente famosa Conferência de Tecnologia WBF 2019 em Singapura foi realizada no Marina Bay Sands Hotel em 22 de junho de 2019. A S BLOCK, co-anfitriã da conferência, foi reveldada e anunciou sua missão de "liberar seus ativos digitais" pela primeira vez. A conferência reuniu diversas lideranças da indústria e entusiastas do blockchain de todo o mundo, incluindo mais de 500 veteranos da indústria de mais de 30 países, como Suíça, Alemanha, França, Rússia, Japão, Coréia, Brasil, Austrália, Argentina e Canadá. Detentores de informação de organizações compartilharam percepções profundas da indústria global. Esta conferência atrai grande atenção de toda a indústria mundial de blockchain.

S BLOCK Iniciada em Singapura

Na manhã de 22 de junho, Ivan - Presidente da S BLOCK Global Foundation, foi convidado para proferir um discurso de apresentação, "Carteira de Moedas Digitais da Próxima Geração". Nesta conferência, a S BLOCK foi lançada oficialmente em mais de 30 países em todo o mundo e abriu o caminho para um futuro mundial sem fronteiras. Ao mesmo tempo, a S BLOCK também assinou um acordo estratégico com a DUSD e a WBFex neste evento, o que irá acelerar o desenvolvimento da S BLOCK.

Na noite de 22 de junho , a S BLOCK patrocinou exclusivamente a "Noite da Fortuna" após a festa. As grandes potências da indústria se reuniram para compartilhar ideias do setor e chegaram a uma posição comum sobre a nova tendência do desenvolvimento da indústria em 2019.

Jornada Global da S BLOCK

Como destaque da Conferência Mundial de Tecnologia WBF em Singapura, foram convidados Paul Brody - Chefe de Tecnologia em Blockchain da Ernst & Young, Franklyn Richards - Co-fundador da LiteCoin, Dr. Daniel Diemers - Parceria e Estratégia da PwC, Tom Menner - EMEA e muitos outros executivos do setor, com foco em "práticas tecnológicas regulatórias" e no futuro digital para transmitir as tendências da era de blockchain 2.0. Dois dias de reuniões, incluindo mais de 4.000 especialistas do setor, mais de 500 parcerias de mídia e mais de 100 palestrantes fizerem com que se torna-se definitivamente um evento agradável, o qual será bem recebido pelos usuários e entusiastas do blockchain.

A fim de melhorar ainda mais o layout do ecossistema e aumentar a competitividade dos produtos, a S BLOCK continuará a desenvolver negócios em finanças digitais no mundo e, finalmente, formará um ecossistema financeiro digital global e completo. A S BLOCK buscará alcançar de modo gradual a missão de "tornar os ativos mais livres" e a expandir mundialmente com o fim de criar um futuro melhor.

