Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

Moody's Analytics, provedora global de inteligência financeira, ganhou prêmios em seis categorias do Risk Technology Awards (Prêmios de Tecnologia de Risco) de 2019.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190624005441/pt/

-- Bank ALM System of the Year

-- Credit Data Provider of the Year

-- Wholesale Credit Modelling Software of the Year

-- Enterprise-Wide Stress Testing Product of the Year

-- IFRS 9 - ECL Modelling Solution of the Year

-- IFRS 9 - Enterprise Solution of the Year

"Este reconhecimento do Risk é muito gratificante", disse Mark Almeida, presidente da Moody's Analytics. "Nossos clientes enfrentam desafios diversos, que a Moody's Analytics pode resolver com nossa combinação exclusiva de dados, modelos, software e serviços. Esses prêmios mostram nossa vasta capacidades e sucesso na solução dos problemas dos nossos clientes."

"Aplaudimos a Moody's Analytics por sua grande presença no Risk Technology Awards deste ano", disse Antony Chambers, editor do Risk. "Assumir o primeiro lugar em seis categorias de premiação nas funções financeira, contábil, regulatória e de crédito é um resultado sem precedentes."

O prêmio Risk Technology Awards reconhece fornecedores que estão fazendo mais para ajudar o setor nos campos de gestão de ativos e passivos (Asset Liability Management, ALM), crédito, risco operacional e gestão de riscos corporativos. Os prêmios são decididos por um painel de jurados composto por usuários de tecnologia e editores do Risk.net.

Essas seis vitórias aumentam nossa lista crescente de prêmios e reconhecimentos do setor.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece ferramentas de inteligência financeira e analítica para ajudar líderes empresariais a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa vasta experiência em risco, recursos de informações expansivas e aplicação inovadora de tecnologia ajuda nossos clientes a navegar com confiança em um mercado sempre em evolução. Somos reconhecidos por nossas soluções líderes do setor, que incluem serviços de pesquisa, dados, software e profissionais, reunidos para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de empresas no mundo inteiro com o nosso compromisso em excelência, abordagem de mentalidade aberta e foco em atender às necessidades dos clientes. Para mais informações sobre a Moody's Analytics, visite nosso site ou conecte-se conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics é uma empresa subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation divulgou uma receita de $ 4,4 bilhões em 2018 e emprega aproximadamente 13.200 pessoas em todo o mundo, com presença em 42 países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190624005441/pt/

JUSTIN BURSZTEIN Comunicações da Moody's Analytics 001.212.553.1163 justin.bursztein@moodys.com Relações com a mídia da Moody's Analytics moodysanalytics.com twitter.com/moodysanalytics linkedin.com/company/moodysanalytics

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.