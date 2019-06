Chefe do Exército e outras três autoridades são assassinados na Etiópia

O governo da Etiópia informou neste domingo, 23, que o chefe do Exército, Seare Mekonnen, e outras três autoridades foram assassinados em dois ataques diferentes, em uma tentativa de golpe de Estado contra o primeiro-ministro, Abiy Ahmed. Nigussu Tilahun, porta-voz do governo, disse que Mekonnen foi morto no sábado, em casa, por agentes de segurança - um general da reserva também foi morto.



Um outro ataque aconteceu em Bahir Dar, capital do Estado de Amhara. O governador, Ambachew Mekonnen, e um assessor, Gize Abera, foram assassinados. Segundo o premiê, a tentativa de golpe foi liderada pelo general Asamnew Tsige, que estaria foragido. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.