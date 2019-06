Irã informa sobre incidente anterior com um drone espião dos EUA

O Irã informou neste domingo sobre um incidente anterior referente a "um drone espião americano" que teria invadido seu espaço aéreo no final de maio.

Em uma mensagem postada no Twitter, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohamad Javad Zarif, disse que se tratou de um aparelho "MQ9" (código do drone de vigilância e ataque americao Predator B) e que o incidente ocorreu em 26 de maio.

Zarif publicou em seu tuíte um "mapa itinerário do drone espião MQ9 na data de 26 de maio de 2019".

O mapa oferece uma lista precisa da evolução de um dispositivo naquele dia entre 19h12 e 9 segundos e 22H52 e 7 segundos, sem especificar o fuso horário.

De acordo com o mapa, a aeronave entrou no espaço aéreo iraniano, localizado acima das águas territoriais do país, na costa de Asaluyeh, uma cidade portuária no sul do Irã, às 20h29 e partiu entre 21h21 e 21h29, após receber um aviso do Irã por volta das 20h30.

Sempre de acordo com o gráfico, o aparelho recebeu mais dois "avisos" entre 21h31 e 21h33, quando se aproximou bastante da fronteira marítima iraniana.