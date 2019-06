Erdogan enfrenta teste em eleições para prefeitura de Istambul

Os eleitores de Istambul voltam às urnas neste domingo para uma segunda edição da eleição para prefeito da cidade, ordenada pelas autoridades depois que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e seus aliados políticos perderam o controle da maior cidade da Turquia pela primeira vez em 25 anos.



Na votação de 31 de março, o candidato da oposição à prefeitura de Istambul, Ekrem Imamoglu, venceu por pequena margem o candidato do partido governista, dando um duro golpe ao poderoso partido de Erdogan. Imamoglu serviu como prefeito por quase três semanas antes que o conselho eleitoral da Turquia ordenasse uma reedição da votação, solicitada pelo governo, sob o argumento de que algumas autoridades que supervisionavam a votação não eram funcionários públicos, conforme exigido por lei.



A decisão levantou dúvidas sobre o processo democrático da Turquia e se o partido de Erdogan, no poder desde 2002, estaria disposto a aceitar uma derrota eleitoral. Erdogan iniciou sua carreira como prefeito de Istambul em 1994.



A cidade de 15 milhões de habitantes atrai milhões de turistas todos os anos e é o centro comercial e cultural da Turquia. Localizada entre a Europa e a Ásia, Istambul representou 31% do PIB da Turquia em 2017, e o governo da cidade e suas estrutura tiveram um orçamento total de US$ 8,8 bilhões no ano passado.



Em uma campanha muito disputada, Imamoglu se concentrou no tema da pobreza na cidade depois que o país entrou em recessão. Também apontou para o que considera ser um nepotismo do governo turco e o uso de contratos públicos para enriquecer os apoiadores do Partido da Justiça e Desenvolvimento. O governo de Erdogan nega as alegações.



O candidato do partido no poder, o ex-primeiro-ministro turco Binali Yildirim, tem lutado para explicar a necessidade de repetir as eleições. Ele prometeu aprofundar as conquistas do governo melhorando a infraestrutura e os serviços de Istambul.



Apesar de Erdogan não estar na disputa de domingo, analistas consideram que a eleição deste domingo em Istambul é um teste político para ele. "Uma segunda derrota seria uma grande humilhação para Erdogan e poderia incitar parte da velha guarda de seu partido a sair com uma nova oferta política", disse Wolf Piccoli, da empresa de análise de risco Teneo Intelligence. "Imamoglu é o primeiro político em quase 20 anos que poderia se tornar um desafiante crível para Erdogan", acrescentou.



Mais de 10 milhões de pessoas estão aptas a votar neste domingo em Istambul. As urnas fecham às 17h, horário local.

Fonte: Associated Press