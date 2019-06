Suposta disputa conjugal de candidato conservador agita corrida ao cargo de primeiro-ministro britânico

Uma suposta "disputa" conjugal na casa de Boris Johnson, favorito na corrida para suceder Theresa May no cargo de primeiro-ministro britânico, agitou a imprensa neste sábado.

De acordo com o jornal The Guardian, um vizinho ligou para a polícia na madrugada de sexta-feira e disse que ouviu uma discussão acalorada, com gritos e portas batendo, na casa de Johnson e sua parceira Carrie Symonds, no sul de Londres.

Segundo o jornal, Carrie Symonds gritava "deixe-me" e "saia do meu apartamento".

Um porta-voz da polícia de Londres confirmou ter recebido uma ligação de um morador local pouco depois da meia-noite de sexta-feira. "A pessoa que telefonou estava preocupada com a segurança de uma vizinha", explicou.

"A polícia foi até o local e conversou com todos os moradores da casa, que estavam bem. Os agentes não identificaram qualquer infração ou motivo de preocupação, e não havia motivos para uma ação da polícia", acrescentou o porta-voz.

O vizinho, que disse ter gravado a discussão de dentro de sua casa, contou ao Guardian que bateu três vezes na porta de Boris Johnson e Carrie Symonds, mas ninguém respondeu. Assegurou ainda que ouviu "dois gritos muito altos" e um "grande estrondo" que fez o prédio tremer.

Boris Johnson, ex-prefeito de Londres e um dos principais defensores do Brexit, enfrentará o ex-ministro das Relações Exteriores Jeremy Hunt pela liderança do Partido Conservador.

Os 160.000 membros da formação deverão designar até o final de julho o vencedor, que se tornará automaticamente primeiro-ministro.

A suposta briga ocupou as manchetes dos jornais, que fizeram conjecturas sobre seu possível impacto político.

"Tudo vai depender das próximas 24 horas e se a gravação de áudio que o vizinho teria feito virá à luz", apontou o Times.

Johnson e Hunt têm encontro marcado com seus apoiadores neste sábado em Birmingham (centro), onde responderão às perguntas do público. No total, haverá 16 debates públicos