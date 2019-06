Ao menos três operários morreram no desabamento de um prédio de sete andares no Camboja na manhã deste sábado, informaram as autoridades locais, acrescentando que sob os escombros podem estar dezenas de pessoas.

"Retiramos um corpo e localizamos outros dois", disse à AFP Yun Min, governador da província de Preah Sihanouk.

O ministro da Informação, Khieu Kanharith, escreveu no Facebook que sob os escombros podem estar até "30 pessoas".