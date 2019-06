Incêndio de grandes proporções em refinaria nos EUA

Um grande incêndio está sendo combatido nesta sexta-feira numa refinaria de petróleo na Filadélfia, nos Estados Unidos, com o saldo de cinco feridos, de acordo com informações de funcionários do local.

O incêndio, no complexo de refino Philadelphia Energy Solutions (PES), apesar de ativo, está controlado, e a fumaça pode ser avistada a quilômetros de distância.

"Os bombeiros investigarão a causa e origem do incêndio assim que o incidente tenha terminado e o local esteja seguro", disse o comissário da corporação, Adam Thiel, numa nota, acrescentando que as vítimas não tiveram ferimentos graves.

De acordo com as primeiras informações, o incêndio teria começado após a explosão de um cilindro de butano.

O complexo de refinarias da PES, que existe a mais de 150 anos, é o maior da costa leste dos Estados Unidos, segundo informações da empresa proprietária, e processa 335 mil barris de petróleo por dia.

O incidente interferiu no preço da gasolina na bolsa de Nova York, que subiu 4,1% nos contratos para julho.