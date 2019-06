UE vai realizar reunião sobre acordo nuclear com o Irã em 28 de junho

A União Europeia (UE) vai realizar uma reunião das nações envolvidas no acordo nuclear com o Irã em Viena, no dia 28 de junho. Além da UE, o encontro contará com a presença de autoridades da China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irã, informou o bloco em um comunicado divulgado hoje.



A reunião foi convocada com o objetivo de garantir a continuação da implementação do acordo nuclear com o país persa "em todos os seus aspectos e discutir maneiras de enfrentar os desafios decorrentes da retirada e reimposição de sanções pelos Estados Unidos sobre o Irã", assim como os "recentes anúncios do Irã sobre a implementação de seus compromissos nucleares", diz o comunicado.



Nesta semana, o governo do Irã informou que vai ultrapassar limites previamente estabelecidos no acordo nuclear para a estocagem de urânio enriquecido em dez dias.