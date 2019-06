China diz esperar retomada de diálogo produtivo entre os EUA e a Coreia do Norte

O presidente da China, Xi Jinping, disse ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que a comunidade internacional espera que os Estados Unidos e os norte-coreanos reiniciam um diálogo produtivo. De acordo com a rede de TV estatal chinesa CCTV, Xi fez os comentários durante reunião com Kim nesta quinta-feira, o primeiro dia da visita do líder chinês à Coreia do Norte. É a primeira vez que Xi vai ao território norte-coreano desde que assumiu o cargo em 2013.



Segundo a CCTV, Xi disse durante o encontro que a situação na Península Coreana "diz respeito à paz e à estabilidade da região". "No ano passado, a questão peninsular viu perspectivas brilhantes de resolução por meio do diálogo e conquistou o reconhecimento e a expectativa da comunidade internacional", disse o presidente chinês, aparentemente referindo-se às reuniões entre Kim e o presidente dos EUA, Donald Trump, em Cingapura e no Vietnã. Fonte: Associated Press.