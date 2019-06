Boris Johnson aumenta vantagem nas primárias do Partido Conservador britânico

O ex-chanceler britânico e favorito para substituir a premier Theresa May, Boris Johnson, aumentou nesta quinta-feira sua vantagem nas primárias do Partido Conservador, que, em sua quarta rodada, eliminaram o ministro do Interior, Sajid Javid.

Johnson obteve os votos de 157 dos 313 deputados, e Javid foi eliminado com 34, anunciou o partido. À tarde, os deputados decidirão quem, entre o chanceler Jeremy Hunt e o ministro do Meio Ambiente, Michael Gove, enfrentará Johnson na votação, em julho, dos 160 mil membros do partido.