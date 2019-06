Comunicado do Business Wire :iHeartMedia

iHeartMedia, empresa de áudio líder nos Estados Unidos, e WPP, a empresa de transformação criativa, anunciaram hoje o lançamento do Project Listen para desenvolver perspectivas de última geração, planejamento e recursos criativos em áudio.

As duas empresas vão ajudar as marcas a interagir melhor com os consumidores e vencer em todas as plataformas de áudio: transmissão de rádio, transmissão digital, podcasts, alto-falantes inteligentes e eventos ao vivo.

A audiência do consumidor está em seu ponto mais alto, de acordo com a nova pesquisa iHeartMedia. O estudo mostra que os consumidores dizem que estão ouvindo conteúdo de áudio por uma média de 17 horas por semana, com a geração do milênio e as gerações mais jovens ouvindo mais. Esse aumento na escuta é o resultado direto do rápido crescimento da transmissão digital, podcasts, alto-falantes inteligentes e airpods, além da escala massiva e consistente de transmissão de rádio.

A nova parceria compreende:

-- Estúdio Criativo de Áudio - o áudio será impulsionado nas agendas de estrategistas de criação e mídia com o lançamento de um novo estúdio na sede do GroupM no 3 World Trade Center, em Nova York. Os clientes e criativos de toda a WPP irão experimentar os modernos programas de marketing de áudio, trabalhando com produtores criativos em uma série de testes preliminares.

-- Capacitação de Planejamento - o Smart Audio Insights e as ferramentas de público-alvo da iHeartMedia serão integrados às ferramentas de dados e perspectivas proprietárias do GroupM para descobrir novas perspectivas e apoiar novas abordagens de medição, que serão compartilhadas em relatórios de inteligência trimestrais para os clientes e o mercado. Um novo programa de certificação de áudio para planejadores nas agências do GroupM será lançado no final de 2019.

-- Raising Audio IQ - um novo podcast mensal do Project Listen está sendo lançado em Cannes, com planos para 18 episódios até 2020. As lições dos testes preliminares e pesquisas do cliente serão compartilhadas para ajudar a inspirar mais anunciantes a adotar os novos recursos do áudio.

O objetivo do Project Listené elevar o nível na criatividade de áudio e na estratégia de mídia através da aprendizagem compartilhada sobre o que funciona no cenário de áudio em evolução. Os parceiros irão ajudar os profissionais de marketing a extrair dados de áudio para obter informações e implantá-las em uma estrutura de planejamento coesa, desde a estratégia criativa até o planejamento e implementação de mídia.

"No iHeartMedia, entendemos o poder incomparável do áudio e sua capacidade de envolver e fazer que as marcas formem parte da conversa diária, com consumidores de todas as idades, em grande escala", disse Bob Pittman, presidente e diretor executivo da iHeartMedia, Inc. "O Project Listen trata de explorar a escala de áudio e passar do tradicional negócio da rádio transacional para o futuro da publicidade em áudio, onde as perspectivas e ideias lideram o caminho para o crescimento das marcas. Em poucas palavras, o áudio é o mais novo empreendimento para o crescimento da mídia hoje em dia, e não poderíamos estar mais entusiasmados em fazer parceria com as talentosas equipes da WPP para desenvolver as ferramentas e as habilidades necessárias para liberar esse crescimento."

"Os consumidores estão ouvindo mais do que nunca e já conhecemos o poder da música, voz e som para criar conexões humanas envolventes e emocionais", disse Mark Read, diretor executivo da WPP. "À medida que o comportamento do consumidor evolui, desde a mídia que apreciam até a forma como se relacionam com as marcas e tomam decisões de compra, é essencial ter uma abordagem moderna à criatividade e estratégia para todas as mídias, incluindo áudio."

"As pessoas estão conectadas pelo som - ele atrai nossa atenção, define nosso humor e desencadeia nossas recordações e imaginação. Nos transporta do estúdio de um artista favorito a uma sala de audição de podcast ou até outra galáxia. É, literalmente, uma trilha sonora para nossas vidas", disse Brad Hiranaga, diretor de marca na América do Norte, General Mills. "Como o áudio é um incrível motivador da cultura e, ainda assim, é muito pessoal, é uma forma profunda de contar a história de uma marca que se conecta com as pessoas de maneira autêntica nos momentos corretos de seu dia. Essa conexão é um grande complemento para nossa missão para que nossas marcas criem experiências para as pessoas e proporcionem valor em suas vidas".

"Os profissionais de marketing dedicam muito tempo aperfeiçoando o aspecto de sua marca, mas hoje existe uma necessidade igual de se concentrar em como elas soam", disse Leslie Sims, diretora de criação da Ogilvy dos EUA. "Com o crescimento da escuta, a marca sonora está se tornando uma parte ainda mais importante do processo criativo. O Project Listen nos desafiará a experimentar ainda mais enquanto trabalhamos com clientes para explorar novas soluções sonoras."

"No GroupM, nosso foco único é ajudar os clientes a utilizarem melhor a mídia que pode ajudar a gerar crescimento para seus negócios", disse Tim Castree, diretor executivo do GroupM da América do Norte. "Como qualquer outro meio, o áudio está evoluindo rapidamente. Isso exige trabalho com nossos clientes e parceiros para testar e aprender como potencializar a escala e o alcance do áudio, e o potencial criativo e de inovação de novas plataformas, que é o que faremos com o Project Listen."

Project Listen foi anunciado hoje no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions de 2019, durante um podcast ao vivo especial no WPP Beach. O podcast destacou Brad Hiranaga, diretor de marca da General Mills; Bob Pittman; Tim Castree; Leslie Simms, diretor de criação da Ogilvy EUA; Ryan Seacrest, apresentador de On Air with Ryan Seacrest, Live With Kelly and Ryan e American Idol; e Will Pearson, apresentador do podcast de sucesso, Part Time Genius.

Sobre a iHeartMedia

iHeartMedia é a principal empresa de áudio dos Estados Unidos que todos os meses alcança nove de cada dez americanos e que, com seus 250 milhões de ouvintes por mês, têm o maior alcance entre todas as empresas de mídia nos Estados Unidos. A posição de liderança da empresa em termos de áudio se estende por múltiplas plataformas, incluindo 848 estações que transmitem ao vivo; seu serviço digital iHeartRadio disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos, incluindo alto-falantes inteligentes, smartphones, televisores e consoles de jogos; através de seus influenciadores; mídia social; eventos icônicos de música ao vivo da marca; e podcasts, como o principal produtor de podcasts comerciais. A iHeartMedia também lidera o setor de áudio em tecnologia em análise e atribuição para seus parceiros de marketing, através do uso de dados provenientes de sua enorme base de consumidores. iHeartMedia é uma divisão da iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRTQ). Acesse iHeartMedia.com para mais informações.

Sobre a WPP

A WPP é uma empresa de transformação criativa. Construímos melhores futuros para nossos clientes através de uma oferta integrada de comunicações, experiência, comércio e tecnologia. Para mais informações, acesse www.wpp.com.

